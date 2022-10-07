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3 часа назад

Уровень тревожности россиян сильно повысился

Vse42.ruиещё 1

Опрос показал, что общее настроение российских граждан за последнее время заметно изменилось. Большая часть респондентов призналась, что испытывают тревожность.

Уровень тревожности россиян сильно повысился
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как отмечается, уровень тревожного настроения россиян составил 70%. Об этом говорят данные опроса, который провел фонд "Общественное мнение".

При этом еще 26% жителей пояснили, что достаточно спокойны. По данным аналитиков, 4% затруднились ответить на вопрос. Исследование "ФОМнибус" проводилось с 30 сентября по 2 октября в 104 населенных пунктах страны, 53 российских субъектах.

Опрошены были 1 500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Счет,Фонд "Общественное мнение",
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