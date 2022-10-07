Уровень тревожности россиян сильно повысился

Опрос показал, что общее настроение российских граждан за последнее время заметно изменилось. Большая часть респондентов призналась, что испытывают тревожность.

Как отмечается, уровень тревожного настроения россиян составил 70%. Об этом говорят данные опроса, который провел фонд "Общественное мнение" .

При этом еще 26% жителей пояснили, что достаточно спокойны. По данным аналитиков, 4% затруднились ответить на вопрос. Исследование "ФОМнибус" проводилось с 30 сентября по 2 октября в 104 населенных пунктах страны, 53 российских субъектах.