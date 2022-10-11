Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
6 часов назад

Стало известно об отношении россиян к служебным романам

Мослентаиещё 2

Об отношении россиян к служебным романам стало известно из результатов представленного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследования.

Стало известно об отношении россиян к служебным романам
Фото: МослентаМослента

Романтические чувства к своим коллегам когда-либо испытывали 28 процентов респондентов: в 11 процентах случаев это не привело к отношениям, но восемь процентов таких романов закончились походом в загс. Еще пять процентов влюбленных не решились на признание в своих чувствах, а четыре процента признались и некоторое время состояли в отношениях с сослуживцем. Служебные романы заметно чаще заканчиваются свадьбой у россиян с высшим образованием, уточняет ВЦИОМ.

По данным опроса, среди тех, кто никогда не влюблялся в коллег, больше женщин. Женщины же чаще готовы поддержать запрет служебных романов на работе. При этом большинство мужчин уверены, что романтические отношения между коллегами повышают работоспособность и улучшают атмосферу в коллективе.

Счет,ВЦИОМ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители