Стало известно об отношении россиян к служебным романам

Романтические чувства к своим коллегам когда-либо испытывали 28 процентов респондентов: в 11 процентах случаев это не привело к отношениям, но восемь процентов таких романов закончились походом в загс. Еще пять процентов влюбленных не решились на признание в своих чувствах, а четыре процента признались и некоторое время состояли в отношениях с сослуживцем. Служебные романы заметно чаще заканчиваются свадьбой у россиян с высшим образованием, уточняет ВЦИОМ.