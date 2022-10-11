Стало известно об отношении россиян к служебным романам

Об отношении россиян к служебным романам стало известно из результатов представленного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследования.
Романтические чувства к своим коллегам когда-либо испытывали 28 процентов респондентов: в 11 процентах случаев это не привело к отношениям, но восемь процентов таких романов закончились походом в загс. Еще пять процентов влюбленных не решились на признание в своих чувствах, а четыре процента признались и некоторое время состояли в отношениях с сослуживцем. Служебные романы заметно чаще заканчиваются свадьбой у россиян с высшим образованием, уточняет ВЦИОМ.
По данным опроса, среди тех, кто никогда не влюблялся в коллег, больше женщин. Женщины же чаще готовы поддержать запрет служебных романов на работе. При этом большинство мужчин уверены, что романтические отношения между коллегами повышают работоспособность и улучшают атмосферу в коллективе.