Занимая деньги у родных и друзей, многие сталкиваются с апатией и тревожностью.

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Почему одним людям даже при небольшом заработке удается рассчитать финансы и спокойно дожить до зарплаты, а другие то и дело вынуждены «перехватывать» у друзей и родственников? Специалисты по энергетики считают, что долги влияют на денежный поток и дающего, и берущего.

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Откуда берется привычка брать в долг

Главная причина возникновения долгов в неумении жить по средствам, так считают и психологи, и финансовые консультанты. Каждому хочется более яркой, красивой ежедневности, а опытные маркетологи соблазняют картинками, призывающими купить новую технику, одежду и прочие приятные вещи.

Именно это стремление «социального поглаживания» заставляет людей оформлять кредиты и брать в долг. Но такие действия нарушают денежный поток.

Как долги влияют на денежный поток

Психологи считают, что существует два варианта влияние долгов на людей, которые их берут. Первые осознанно подходят к задолженностям, понимают цель — ремонт, автомобиль, обучающие курсы. Обстоятельства заставляют их больше работать, стремится рассчитаться с кредитами. Они никогда не прячутся от тех, кто занял им деньги, а стараются выполнить обязательства и используют их, как мотивацию.

Второй вариант куда более печальный: некоторые люди не заглядывают в будущее и не планируют, как будут отдавать долги. Финансовые обязательства возникают у них спонтанно, потому что прямо сейчас захотелось новую сумку или последнюю модель телефона.

Часто у таких людей долги вызывают лишь апатию: зачем работать, если все равно часть (а то и все) придется отдать.

Как открыть денежный поток