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«Новая мама для Платона»: Шепелева застали на свидании
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«Новая мама для Платона»: Шепелева застали на свидании 

Рамблер 22 февраля 2018
Телеведущего Дмитрия Шепелева во второй раз «застали на свидании с блондинкой», сообщает "Телепрограмма".
По данным издания, впервые его заметили с этой девушкой в одном из кафе в центре Москвы. Он якобы «мило беседовал и обнимался» с ней. «Телепрограмма» отмечает, что блондинка оказалась «удивительно похожа» на известную предпринимательницу, которая руководила студией дизайна и создала женский клуб.
Издание утверждает, что недавно Шепелев посетил премьеру в Большом театре вместе с этой девушкой. Зрители спектакля рассказали «Телепрограмме», что пара «мило беседовала перед представлением». У окружающих сложилось впечатление, что между молодыми людьми «теплые отношения».
«Дни.ру» отмечают, что интернет-пользователи уже называют эту девушку «новой мамой» для ребенка Шепелева и певицы Жанны Фриске.
Ведущий и певица стали родителями сына в апреле 2013 года. Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Последние два года своей жизни она боролась с раком.
 Ещё 6 источников 
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