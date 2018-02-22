«Новая мама для Платона»: Шепелева застали на свидании

Телеведущего Дмитрия Шепелева во второй раз «застали на свидании с блондинкой», сообщает "Телепрограмма".

По данным издания, впервые его заметили с этой девушкой в одном из кафе в центре Москвы. Он якобы «мило беседовал и обнимался» с ней. «Телепрограмма» отмечает, что блондинка оказалась «удивительно похожа» на известную предпринимательницу, которая руководила студией дизайна и создала женский клуб.

Издание утверждает, что недавно Шепелев посетил премьеру в Большом театре вместе с этой девушкой. Зрители спектакля рассказали «Телепрограмме», что пара «мило беседовала перед представлением». У окружающих сложилось впечатление, что между молодыми людьми «теплые отношения».

«Дни.ру» отмечают, что интернет-пользователи уже называют эту девушку «новой мамой» для ребенка Шепелева и певицы Жанны Фриске