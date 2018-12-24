Многие знаменитости откладывают рождение детей на неопределенный срок, страшась забвения, переживая, что не смогут совмещать карьеру и воспитание малыша. А для других факт материнства не является поводом забыть о самореализации. Звезды, которые стали мамами в совсем юном возрасте — в фотогалерее.
Соланж Ноулз. В 17 лет родила сына Дэниэла от футболиста Дэниэла Смита. Пара развелась через три года.
Арета Франклин. Известная соул-исполнительница родила первого ребенка в 13 лет, а через два года стала мамой во второй раз.
Слава. В 18 лет родила дочь Сашу. Но с отцом девочки вскоре развелась. Сейчас певица замужем за бизнесменом Анатолием Данилицким, от которого родила дочку Антонину.
Вупи Голдберг. Актриса трижды была замужем, но ребенок у нее только один — дочь Алекса, которую она родила в 18 лет от первого мужа Элвина Мартина.
Эдит Пиаф. В 17 лет родила дочь Марселу от Луи Дюпона. С отцом девочки певица рассталась, не согласившись оставить любимую работу. Мамой Пиаф была недолго: Марсела заболела менингитом и умерла в возрасте двух лет. Больше детей у певицы не было.
Таисия Повалий. Певица была замужем два раза. От первого брака в 18 лет родила сына Дениса. Брак распался через 10 лет.