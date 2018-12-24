1/6 Соланж Ноулз. В 17 лет родила сына Дэниэла от футболиста Дэниэла Смита. Пара развелась через три года. globallookpress.com Фото:

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2/6 Арета Франклин. Известная соул-исполнительница родила первого ребенка в 13 лет, а через два года стала мамой во второй раз. globallookpress.com Фото:

3/6 Слава. В 18 лет родила дочь Сашу. Но с отцом девочки вскоре развелась. Сейчас певица замужем за бизнесменом Анатолием Данилицким, от которого родила дочку Антонину. @nastya_slava Фото:

4/6 Вупи Голдберг. Актриса трижды была замужем, но ребенок у нее только один — дочь Алекса, которую она родила в 18 лет от первого мужа Элвина Мартина. globallookpress.com Фото:

5/6 Эдит Пиаф. В 17 лет родила дочь Марселу от Луи Дюпона. С отцом девочки певица рассталась, не согласившись оставить любимую работу. Мамой Пиаф была недолго: Марсела заболела менингитом и умерла в возрасте двух лет. Больше детей у певицы не было. Фото: Wikipedia

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