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Пугачева в халате показала на видео приемы карате
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Пугачева в халате показала на видео приемы карате 

Рамблер 6 декабря 2017
Детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина очень впечатлил фильм "Русский ниндзя", после просмотра Лиза Галкина вошла в образ и продемонстрировала несколько приемов.
Звездная мама Алла Пугачева также не осталась в стороне и показала умопомрачительный удар ногой по двери.
Максим Галкин не удержался и показал видео своим подписчикам в Instagram.
Поклонники остались в восторге!
"Замечательная семья, пусть счастье никогда не покидает Вас".
"Алла Борисовна молодец. Такие позитивные видео побольше".
"Прикольная кнопка".
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