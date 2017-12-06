Пугачева в халате показала на видео приемы карате

Звездная мама Алла Пугачева также не осталась в стороне и показала умопомрачительный удар ногой по двери.

Семья после просмотра "Русского ниндзя" на Первом 😂😂😂 #школаединоборстваллы #хахаипостенеха #елизаветагалкина #аллапугачева Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Дек 3 2017 в 10:23 PST

Максим Галкин не удержался и показал видео своим подписчикам в Instagram.

Поклонники остались в восторге!

"Замечательная семья, пусть счастье никогда не покидает Вас".

"Алла Борисовна молодец. Такие позитивные видео побольше".

"Прикольная кнопка".