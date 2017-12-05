Аня Чиповская рассказала о своей фобии

Аня Чиповская: «Я наконец-то поняла, что не двужильная!»

Аня Чиповская , сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Хождение по мукам», который идет сейчас на НТВ , дала откровенное интервью Федору Бондарчуку . В студии программы «Кино в деталях» на СТС 30-летняя актриса призналась, в каком графике ей приходилось работать, чтобы она, неисправимый трудоголик, наконец сказала себе «стоп».

«Съемки сериала «Хождение по мукам» длились практически год, с двумя перерывами: на месяц зимой и месяца на полтора весной, — говорит Чиповская. — В детстве я видела урывками экранизацию романа с Алферовой и Пенкиной — 1977-ого, по-моему, года. А сам роман я, конечно, читала — в школе. Когда мне Константин Павлович Худяков предложил роль, я, конечно, его перечитала, а вот фильм я не пересматривала, потому что у нас совершенно другая история, и мы совершенно другие, и способ существования актеров, и построения кадра — все совершенно разное. Ну и потом, в каких-то местах, которые мне особенно нравятся, я склонна чуть-чуть обезьянничать (смеется), такая у меня природа: я могу подсознательно, ненароком что-то запомнить и потом «изобразить»».

В кинотусовке не секрет, что у Ани Чиповской — «железный» характер, многие даже побаиваются ее прямолинейности и решительности. Однако сама актриса говорит, что «хождение по головам» — вовсе не ее метод.

«Мне не приходится быть броневиком, что-то рвать зубами, распихивать людей локтями, — рассказала Аня. — У меня своя ниша, роли, которые мне предлагают, и своё я всегда забираю. Да и потом в театре: в замечательном театре Олега Табакова , где я служу, у нас на одного человека — одна роль, у нас нет составов. Сейчас уже я начинаю об этом задумываться, потому что хочется поменьше нагрузки, и я с удовольствием ввела бы кого-то к себе в спектакли. Сейчас их получается от 10 до 15, и для меня это много. Но скоро их будет поменьше. Все решаемо.

В этом году я даже была в отпуске, хотя раньше я ездила отдыхать раз в три года по четыре дня. А в этот раз улетела сразу на две недели, в Грецию. И я балдела, я была счастлива! Я подсчитала, что последний раз так долго, больше недели, я отдыхала с мамой, когда мне было 12 лет. И вот сейчас, конечно, было круто. Меня только на шестой день отпустило, что не надо прямо сейчас куда-то лететь, бежать… На седьмой день я была уже в полном шоколаде, а уезжала я оттуда в полнейшем дзене, поливая греческую землю слезами. И сейчас в августе я снова поеду отдыхать на две недели, я так запланировала! Я поняла, что так я становлюсь счастливее. Поняла, что я не двужильная, как мне всегда казалось. В какой-то момент я начала терять удовольствие от работы. А моя работа настолько прекрасна, что я не имею права делать ее без удовольствия. Это как-то глупо. Тогда я могла бы себе найти более скучную работу и заниматься ею без удовольствия. Поэтому надо отдыхать. Нельзя все время отдавать, надо же откуда-то вдохновение получать!»