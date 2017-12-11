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Сколько стоит Бузова на Новый год
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Сколько стоит Бузова на Новый год 

FashionTime 11 декабря 2017
До Нового Года остается всего 20 дней, и представители шоу-бизнеса уже вовсю составляют свой рабочий график на предстоящие праздники. Впереди у знаменитостей выступления, корпоративы, вечеринки и другие увеселения, за которые им хорошо платят. А значит, материальное состояние любимцев публики за несколько праздничных дней существенно увеличится. Не остается в стороне и Ольга Бузова. Она еще больше подняла стоимость своего участия в любых частных мероприятиях в канун Нового года.
Еще летом этого года директор Ольги Арам Арчер рассказывал, что 45-минутный концерт Бузовой как певицы стоит 1 000 000 рублей. В эту стоимость входит поздравление виновника торжества от самой Ольги и несколько фото с ней. За 1 500 000 рублей она выступала в качестве ведущей.
Теперь же, если кто-то захочет пригласить звезду телеэкранов на свой праздник, ему придется заплатить уже 2,5 миллиона рублей. В качестве бонуса на празднике Бузова бесплатно споет 2–3 песни.
Не будем считать, сколько теперь зарабатывает Ольга Бузова. Просто пожелаем ей плодотворных новогодних мероприятий. И включим хиты «Под звуки поцелуев» и «Мало половин».
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