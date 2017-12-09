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Ургант и Витя АК-47 предложили «похватать на ротан»
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Ургант и Витя АК-47 предложили «похватать на ротан» в стиле «Азино три топора» 

Lenta.ru 9 декабря 2017
Команда «Вечернего Урганта» сняла пародию на рекламный ролик «Азино три топора» с зоозащитным уклоном. Ролик был опубликован на YouTube-канале шоу «Вечерний Ургант».
Ведущий шоу Иван Ургант и рэпер Витя АК-47 перечислили основные способы кормления неперелетных птиц. В частности, самыми простыми кормушками, с помощью которых пернатые могут «похватать на ротан», оказались поллитровая пластиковая бутылка или пакет из-под молока с вырезанным отверстием, Ургант же признался в предпочтении «кормушек на века» и посетовал на невозможность купить в аптеках пипетки.
«Азино три топора» — клип рэпера Вити АК-47, записанный в рамках рекламной кампании одноименного онлайн-казино. Ролик появляется перед и во время просмотра множества фильмов и сериалов, что раздражает многих любителей посмотреть кино дома.
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