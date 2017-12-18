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Бузову оплевали из-за интимного снимка
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Бузову оплевали из-за интимного снимка 

Дни.ру 18 декабря 2017
Похоже, ведущая "Дома-2" Ольга Бузова собирается вновь попасть на обложку популярного журнала Playboy. Удивительно, но далеко не всех обрадовала возможность увидеть очередной интимный снимок восходящей звезды российской поп-музыки.
Очередная публикация Бузовой в социальной сети Instagram вызвала бурю негодования у некоторых пользователей. Исполнительницу буквально оплевали из-за намека на возможное появление фотографии эротического характера.
"А вы хотели бы меня вновь увидеть на обложке #playboy?" — вопрошает певица. Возможно, звезда этого не ожидала, но многие посоветовали ей не сниматься для популярного журнала. Среди пользователей социальных сетей есть те, кто просто не считает Бузову красивой.
"Да Боже упаси!" — восклицает один из комментаторов. "Нет", — твердо заявляет другой. "Хью Хефнер перевернется в гробу. Хватит. Пощади", — взмолился третий.
Часть аудитории Бузовой в социальной сети и вовсе накинулась на нее с оскорблениями. Исполнительница никак не отреагировала на грубые нападки завистников.
Отметим, что популярная певица, как и многие звезды российской эстрады, часто подвергается настоящей травле в социальных сетях. Пользователи практически всегда находят повод, чтобы придраться к Бузовой.
Однажды артистка даже расплакалась из-за резкой и необоснованной критики перед телекамерами.
"Меня всю жизнь травили", — призналась она.
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