Бузову оплевали из-за интимного снимка

Похоже, ведущая "Дома-2" Ольга Бузова собирается вновь попасть на обложку популярного журнала Playboy. Удивительно, но далеко не всех обрадовала возможность увидеть очередной интимный снимок восходящей звезды российской поп-музыки.

"А вы хотели бы меня вновь увидеть на обложке #playboy?" — вопрошает певица. Возможно, звезда этого не ожидала, но многие посоветовали ей не сниматься для популярного журнала. Среди пользователей социальных сетей есть те, кто просто не считает Бузову красивой. A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Dec 18, 2017 at 6:37am PST "Да Боже упаси!" — восклицает один из комментаторов. "Нет", — твердо заявляет другой. "Хью Хефнер перевернется в гробу. Хватит. Пощади", — взмолился третий. Очередная публикация Бузовой в социальной сети Instagram вызвала бурю негодования у некоторых пользователей. Исполнительницу буквально оплевали из-за намека на возможное появление фотографии эротического характера.

Часть аудитории Бузовой в социальной сети и вовсе накинулась на нее с оскорблениями. Исполнительница никак не отреагировала на грубые нападки завистников.

Отметим, что популярная певица, как и многие звезды российской эстрады, часто подвергается настоящей травле в социальных сетях. Пользователи практически всегда находят повод, чтобы придраться к Бузовой.