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Распутина отказалась прощать измену
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Распутина отказалась прощать измену 

Дни.ру 21 декабря 2017
Певица Маша Распутина призналась, что может смириться с "тупостью и глупостью". Однако измену не простит никогда.
Маша Распутина редкий гость на светских мероприятиях и концертах. Поэтому каждое появление экстравагантной артистки на публике становится для журналистов событием. Так, недавно певица приняла участие в сборном концерте, посвященному Новому году. Репортеры не упустили возможности побеседовать с Машей.
"Я уже давно живу сама по себе, как кошка. Поэтому почти нигде не появляюсь. Живу в свое удовольствие: так, как мне хочется",
— объявила довольная Распутина. Впрочем, в кулуарах упорно ходят слухи о том, что артистке запрещает выступать супруг, бизнесмен Виктор Захаров.
Однако сама Распутина опровергает эти разговоры. Наоборот, популярная певица каждый день благодарит Бога за то, что послал ей такого мужчину, который взял на себя все проблемы.
"Когда вы любите друг друга, то какие-то выступления или поездки всегда можно отменить, как это делаю я. Вот измена может быть большим препятствием в отношениях. Тупость и глупость могу простить, но измену — никогда. Такого человека надо гнать",
— цитирует Машу Распутину "Собеседник".
Ранее стало известно, что бывший муж певицы Владимир Ермаков скончался после приступа эпилепсии в своей квартире на северо-западе Москвы в ночь на 5 октября. Ему было 73 года. Перед смертью он принял участие в ток-шоу на Первом канале.
Ермаков был не только супругом, но и директором Распутиной. В 1985 году Маша подарила мужу дочь Лидию. На протяжении многих лет у артистки и наследницы были напряженные отношения. Однако по последней информации, мать и дочь наконец смогли найти общий язык.
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