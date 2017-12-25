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Аллу Пугачеву уличили во лжи
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Алла Пугачева обвела телезрителей вокруг пальца 

7 Дней 25 декабря 2017
Несколько недель назад в Сети появилась информация о том, что Алла Пугачева в этом году объявила бойкот «голубым огонькам». Сообщалось, что Примадонна решилась отказаться от съемок в новогодних программах из-за прошлогоднего скандала с петицией телезрителей. Алла Борисовна своё решение не комментировала. А вот Елена Чупракова, директор артистки, подтвердила, что, мол, да встреча телезрителями Нового года пройдет без Примадонны.
Однако на днях Алла Пугачева все-таки приняла участие в съемках программы для Первого канала. Эта информация была строго засекречена и просочилась в Сеть только благодаря кастингу массовки для съемок номера певицы. Позже выяснилось, что на съемочную площадку Пугачева приехала вместе с мужем Максимом Галкиным.
Так совпало, что новогодняя программа записывалась в день годовщины свадьбы Аллы Борисовны и Максима. 23 декабря супруги отпраздновали чугунную свадьбу. Кстати, те, кто внимательно следит за интервью звездной семьи могли догадаться, что Примадонна готовит сюрприз для телезрителей еще неделю назад. В своем интервью Галкин так прокомментировал отказ жены от «голубых огоньков». «С чего вы взяли? Это слухи, — заметил Максим. — Если Алла захочет, она споет. Так что включайте телевизор!»
Недоброжелателей Примадонны эта новость, естественно, не обрадовала. Они предполагают, что Алла Борисовна изначально и не собиралась отказываться от съемок, а просто подогревала интерес к своей персоне.
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