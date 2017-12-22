Кудрявцева пообщалась с Фриске

Скандальная история семьи Фриске не заканчивается. Родственники покойной Жанны Фриске продолжают борьбу с Русфондом и Дмитрием Шепелевым . Теперь Лера Кудрявцева пригласила в студию своей программы «Секрет на миллион» отца певицы Владимира Борисовича для откровенного разговора. И как призналась ведущая, для нее это была самая тяжелая программа.

Владимир Фриске до сих пор не может нормально общаться с внуком. И не пришел к пониманию с Дмитрием Шепелевым. Мужчина уверяет, что именно Шепелев снимал деньги со счета Жанны. По словам Владимира Борисовича, Дмитрий не приходит на могилу Жанны и не рассказывает Платону о матери. «Перед смертью Жанна подарила Платону крестик, а он этот крестик выбросил», — пожаловался мужчина.

Он также уточнил, что на лечение Жанны было потрачено 83 миллиона рублей. Владимир Фриске заявил о готовности отчитаться за каждую копейку, потраченную на лечение и рассказал, что по словам его супруги когда «Жанне становилось сильно плохо, он (Шепелев) заставлял подписывать какие-то документы».