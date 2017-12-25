Кристина Орбакайте отделилась от семьи

Певица стала гостьей программы «Смак», в которой рассказала, как ее семья готовится к Новому году и какой отдых предпочитает.

Уже более 12 лет Кристина Орбакайте счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым , однако в интервью о личной жизни певица предпочитает не говорить. Тем не менее ради Ивана Урганта Кристина сделала исключение и в новом выпуске программы «Смак» рассказала, как в ее семье готовятся к Новому году.

Придерживаясь католического вероисповедания, Кристина признается, что в ее доме отмечается сразу два Рождества: «У нас елка стоит очень долго, так как мы празднуем и католическое, и православное Рождество. Ставим под елку подарки. Правда покупаем их всегда в последний момент, на это не хватает времени. Собираем всю семью за новогодним столом, готовим любимые блюда. Например, у нас в доме на праздники всегда есть запеченная индейка».

Несмотря на то что Кристина очень востребованная артистка, она всегда находит время для своих любимых в новогодние каникулы и старается сделать праздник незабываемым для дочери Клавдии. Новый год семья Орбакайте отмечает в России, а после праздников отправляется за границу. Зачастую певица и ее супруг с дочерью отдыхают отдельно. Это связано с тем, что Кристина предпочитает отдыхать в жарких странах, а Михаил и Клава любят кататься на лыжах. «Миша и Клава очень любят лыжи, а у меня не получается кататься. Я в принципе неуклюжая. Поэтому часто бывает так, что я уезжаю на море, а муж едет куда-нибудь в горы с ребенком. Правда, последние два года мы находили компромисс, и я их сопровождала. Я полюбила ходьбу на снегоступах, поэтому теперь получается отдыхать вместе».

В конце программы Кристина Орбакайте поздравила зрителей с наступающим новым годом: «Я хочу, чтобы у каждого из вас был дом — полная чаша. Чтобы на столе была вкусная, здоровая пища. Чтобы вы все были счастливы, ведь когда в доме есть счастье, все остальное также складывается».

Фото: instagram