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Анфиса Чехова решила заработать на полных людях
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Анфиса Чехова решила заработать на полных людях 

Russianshowbiz.info 26 декабря 2017
Анфиса Чехова рассказала своим подписчикам в Инстаграм о том, что стала автором уникальной программы по снижению веса. Как призналась телеведущая, больше половины жизни она ведет борьбу с лишним весом. Теперь на основе полученных знаний она смогла разработать уникальную систему, которая позволит избавиться от лишних килограммов без лишних мучений.
В комментариях Чехова увидела много претензий к тому, что программа стоит слишком дорого. Телеведущая объяснила, почему установила такую цену, и считает, что она полностью оправдана. "Чтобы разработать данную систему я потратила 25 лет проб и ошибок, и миллионы рублей на различных тренеров, диетологов и психологов", — рассказала Чехова. Для записи полноценного курса ей потребовалась помощь целой команды людей.
Кроме того, Анфиса Чехова считает, что вложив большую сумму в какое-то дело, человек начинает ценить его намного больше.
"Мне часто дарят абонементы в фитнес-центры, в которые я не хожу. Я же не заплатила за них. Поэтому все эти бесплатные записи в интернете не делают людей худыми. Мы ценим только то, во что вложились!" — заметила телеведущая.
8-недельный курс от Анфисы Чеховой обойдется всем желающим в 5500 рублей. Пакет с медитациями — в 10900 рублей. Специальное предложение — курс, медитации и VIP— встреча будет стоить 19900 рублей. При этом Чехова отметила, что в индивидуальном порядке можно обсудить вопрос рассрочки оплаты.
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