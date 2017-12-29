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Бывший муж Виктории Бони пустился во все тяжкие
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Бывший муж Виктории Бони пустился во все тяжкие 

7 Дней 29 декабря 2017
Отец дочки Виктории Бони — Алекс Смерфит удивил своих подписчиков неожиданной публикацией. Сын миллионера разместил в микроблоге объявление о поиске любовницы. Алекс честно и откровенно написал, что готов провести с незнакомкой уикенд под девизом «без сожалений» и попросил желающих написать ему личное сообщение.
«Кто-нибудь хочет составить мне компанию в этот уикэнд? Отправляйте сообщения в директ и ничего не говорите своей второй половине!» — написал Алекс в Инстаграме. К этому он добавил несколько хештегов: «Жизнь слишком коротка», «Никаких сожалений», «Удовольствие — наше все»
Больше всего пользователей Сети возмутил даже не тот факт, что Смерфит «опустился» до того, что ищет ничем не обременяющие отношения, а то, что он готов встречаться даже с теми девушками, чье сердце уже занято. «Была лучшего о нем мнения», «Какой пример показывает Анджелине…», «Фу, как не стыдно такое было писать-то?», «С личной жизнью совсем беда, лучше бы с Викой остался», — пишут подписчики Алекса.
В октябре Смерфит целую неделю отдыхал в Новой Зеландии вместе с Боней и дочкой. Многие поклонники пары тогда решили, что бывшие возлюбленные решили начать всё заново, но Виктория опровергла возможность воссоединения со Смерфитом. Напомним, что о разрыве Виктории и Алекса стало известно в феврале — через полгода после того, как они приняли решение расстаться.
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