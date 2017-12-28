Подлый ухажер заставил Бузову сознаться в предательстве

Стали известны новые подробности скандальных ухаживаний участника проекта "Дом-2" Романа Гриценко за Ольгой Бузовой. Знаменитая ведущая не смогла справиться с эмоциями.

"Все что происходит здесь я близко к сердцу принимаю, из -за всего переживаю. И когда я поверила тебе, когда ты у меня просил прощения за кадром, а потом смотрю эфир, где ты говоришь: "Так ей и надо"! Потом ты приходишь и даришь эти цветы и говоришь о какой-то симпатии?", — сквозь слезы отчитывала ухажера Бузова. У начинающей певицы случился настоящий срыв на Лобном месте. Уже не раз доводивший девушку до слез Роман Гриценко смог сделать это еще раз. Он попытался загладить свою вину перед Ольгой и подарил ей огромный букет белых роз. Этим поступком он окончательно выбил ведущую из колеи и спровоцировал гнев поклонников девушки. Они называли молодого человека подлецом.

Девушка призналась, что Гриценко заставил ее предать собственные убеждения: "Я очень перед вами извиняюсь, ребят, правда. Но я такой человек. Я думала, что я смогу стать сильнее, мудрее за год столько со мной ситуаций произошло, что я думала, что я буду с такой кожей толстой, что ничего меня больше в жизни не расстроит, но получается, что это не так!".

Напомним ранее Dni.Ru писали, что на протяжении нескольких недель за Ольгой Бузовой ухаживал участник скандально известного телепроекта "Дом-2" Роман Гриценко. При этом Ольга никак не поощряла молодого человека, лишь загадочно улыбалась и отпускала кокетливые замечания. В итоге, Гриценко обратил внимание на пришедшую на телестройку Елену Хромину. Роман начал оказывать ей знаки внимания, они даже поцеловались. Гриценко признался в новом увлечении в беседе с Ольгой Бузовой. Поющая ведущая расплакалась.

Видео этого инцидента Ольга опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Я не верю мужчинам вообще, НИКОМУ не верю…" — подписала ролик Бузова.