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Алена Свиридова впервые рассказала о гражданском муже
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Алена Свиридова впервые рассказала о гражданском муже 

7 Дней 28 декабря 2017
55-летняя Алена Свиридова, которая уже много лет встречается с 41-летним Давидом Варданяном, прервала свое фирменное молчание и рассказала о самом личном. В разговоре с корреспондентом интернет-издания sobesednik.ru певица сообщила, что познакомилась с Давидом на одном из мероприятий в Ереване: в тот момент она была без макияжа и в спортивной одежде.
«Мы с Давидом очень дружно и весело живем. А преимущество моего возраста в том, что ты уже начинаешь кое-что понимать в жизни и не париться по поводу каких-то вещей, которые для многих людей являются достаточно серьезными», — поделилась Алена.
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На днях в прессе появилась информация о том, что Свиридова несмотря на свое нежелание снова связывать себя узами брака, все-таки вышла замуж. Однако Алена прояснила ситуацию, сообщив, что не собирается больше под венец. «Замуж я не собираюсь, — рассказала она. — Сакральный смысл брака — в полном слиянии и ответственности друг за друга. Обычно, вступая в брак, дают клятвы: быть вместе и в болезни, и в старости, с толстыми боками, лысиной и прочими атрибутами… Чтобы это принять, нужно быть религиозным человеком, воспитанным в таких традициях. Мы не такие, нас воспитывали по-другому, поэтому нам сложно это принять».
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