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Наталья Штурм продолжает делиться откровенными фото
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Наталья Штурм продолжает делиться откровенными фото 

Passion.ru 29 декабря 2017
Кажется, мы скоро привыкнем к горячим фотографиям Натальи Штурм так же, как к шпагатам Анастасии Волочковой. Певица чуть ли не каждый третий свой снимок делает в обнаженном виде! На днях Наталья опубликовала свежее селфи, на котором демонстрирует голую грудь.
«У кого грустное настроение — я с вами. Начнется Новый год и возможно с ним придет Нечаянная Радость!» — подписала Штурм откровенный кадр.
В Сети фотографии, которыми делится певица, производят фурор. Кто-то стыдит артистку, а кому-то ее откровенность по душе. «Роскошная и обворожительная, и сексуальная красавица», «С ума сойти», «Знай наших!», — поддерживают ее подписчики.
Кстати, на днях Наталья призналась, что у нее появился новый любовник. Она написала в своем Instagram, выложив загадочное селфи с рукой мужчины: «Глаза — это правда. Которую трудно скрыть. Даже если никогда Любовь и не посетит мое сердце — таких глаз я ждала полгода…».
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