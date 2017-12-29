Наталья Штурм продолжает делиться откровенными фото

Кажется, мы скоро привыкнем к горячим фотографиям Натальи Штурм так же, как к шпагатам Анастасии Волочковой. Певица чуть ли не каждый третий свой снимок делает в обнаженном виде! На днях Наталья опубликовала свежее селфи, на котором демонстрирует голую грудь.

«У кого грустное настроение — я с вами. Начнется Новый год и возможно с ним придет Нечаянная Радость!» — подписала Штурм откровенный кадр.

В Сети фотографии, которыми делится певица, производят фурор. Кто-то стыдит артистку, а кому-то ее откровенность по душе. «Роскошная и обворожительная, и сексуальная красавица», «С ума сойти», «Знай наших!», — поддерживают ее подписчики.

Кстати, на днях Наталья призналась, что у нее появился новый любовник. Она написала в своем Instagram, выложив загадочное селфи с рукой мужчины: «Глаза — это правда. Которую трудно скрыть. Даже если никогда Любовь и не посетит мое сердце — таких глаз я ждала полгода…».