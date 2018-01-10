Филипп Киркоров показал, как отдыхает в США 

Уже несколько дней семья артиста Филиппа Киркорова отдыхает в США. Вместе с ними в Америку прилетело множество его звездных друзей, среди которых также можно увидеть Кристину Орбакайте с мужем и дочерью, Юлию Проскурякову, Игоря Николаева, Игоря Гуляева и других.
Все они, часто вместе, гуляют по США, посещают различные шоу и прекрасно отдыхают. Дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория и дочь Кристины Орбакайте Клавдия также чудесно проводят время друг с другом. Видеоролик о том, как проходят семейные каникулы, Филипп Киркоров разметил на своей странице в Instagram.
Наш маленький видео и фото отчет глазами нашего друга Руслана @rr_photo за первую декаду наших семейных каникул за Океаном… Спасибо нашим друзьям и близким, которые составили нам замечательную компанию нашему отдыху, и в первую очередь любимой Кристине Орбакайте и ее семье, — подписал пост Филипп Киркоров.
«Как же я за вас рада! У вас замечательные детки! Огромного вам счастья!», «Классные ролики! Здорово! Очень красиво! Еще ждем! Молодцы!», «Какая прелесть! Спасибо за очень интересное видео! Приятно всех видеть!», — поблагодарили поклонники певца. Многие из них с удовольствием наблюдают за жизнью любимого артиста.
Напомним, дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года. Позднее Киркоров рассказал, что девочку назвали в честь его матери Виктории и его бывшей супруги Аллы Пугачевой. Сын Мартин родился 29 июня 2012 года. Имя матери своих детей певец не раскрывает. Зато звездный отец охотно делится с публикой фотографиями и роликами с участием своих малышей. К примеру, летом он порадовал поклонников, показав яркое видео об отдыхе Аллы-Виктории и Мартина. Более того, он уже много раз выступал с дочкой и сыном с песней под названием «Зайка моя». Трек ребята знают наизусть и уже легко исполняют его на сцене.