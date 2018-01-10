Филипп Киркоров показал, как отдыхает в США

Наш маленький видео и фото отчет глазами нашего друга Руслана @rr_photo за первую декаду наших семейных каникул за Океаном… Спасибо нашим друзьям и близким, которые составили нам замечательную компанию нашему отдыху, и в первую очередь любимой Кристине Орбакайте и ее семье, — подписал пост Филипп Киркоров. Все они, часто вместе, гуляют по США, посещают различные шоу и прекрасно отдыхают. Дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория и дочь Кристины Орбакайте Клавдия также чудесно проводят время друг с другом. Видеоролик о том, как проходят семейные каникулы, Филипп Киркоров разметил на своей странице в Instagram.

«Как же я за вас рада! У вас замечательные детки! Огромного вам счастья!», «Классные ролики! Здорово! Очень красиво! Еще ждем! Молодцы!», «Какая прелесть! Спасибо за очень интересное видео! Приятно всех видеть!», — поблагодарили поклонники певца. Многие из них с удовольствием наблюдают за жизнью любимого артиста.