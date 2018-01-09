Пугачеву не узнать: фото Примадонны всех удивило

Певица Ольга Орлова решила показать поклонникам в личном микроблоге, в какой компании она отпраздновала Рождество. Вот только внимание почти всех ее подписчиков было приковано к Алле Пугачевой , запечатленной в кадре.

Известная российская эстрадная певица, актриса, автор текстов песен и телеведущая выложила в Instagram серию снимков со встречи одного из главных православных праздников. Компанию ей составили много знаменитостей, среди которых оказались Александр Буйнов , семейная чета Юдашкиных, а также Максим Галкин , Алла Пугачева и другие.

«Традиционно Рождество в прекрасной компании»,

— подписала одну из публикаций экс-солистка женской поп-группы «Блестящие».

Что интересно, большинство подписчиков Орловой обратили свое внимание на примадонну, начав сыпать коплименты по поводу внешности и фигуры 68-летней знаменитой певицы.

Eva.ru

«Алла Пугачева так круто выглядит!» «Алла Пугачева хороша, конечно. Фигура прям лет на 15!» «Ну, Оля понятно! Молодая, красивая… А Алла! Алла шикарная! Какая клёвая, как она это делает? Просто супер!» «Аллу Борисовну не узнать!» «Пугачева-девчушка! Так держать!» «Алла просто неотразима! Повернула время вспять, бывает же…» «Вот Пугачёва даёт! Бабке 68 лет, а выглядит очень хорошо, для своего возраста!» Не обошлось и без шуток в адрес семьи пародиста и певицы.

Некоторые интернет-пользователи написали в комментариях, что «мужик слева» больше подходит Пугачевой, и хотя бы «глаза не режет, как с Галкиным».