Юлию Проскурякову перепутали с бабушкой

Юлия Проскурякова часто подвергается нападкам со стороны пользователей. Многие поклонники считают, что певице необходимо сменить свой стиль — выбирать более молодежные наряды и изменить прическу. На некоторых снимках Юлия выглядит намного старше своего возраста. из-за чего то и дело сталкивается с суровой критикой.

На этот раз критике подверглась новая фотография Проскуряковой, на которой она предстала с полотенцем на голове и совершенно без косметики. Жутковатый образ дополняло и грустное выражение лица Юлии. "Как же холодно в Майами в этом году", — написала под снимком певица.

Поклонники сразу же набросились на Проскурякову за то, что она выставила в микроблог столь неудачное фото.

«Я вообще ее не узнала. Что за бабка?», «Вот не пойму! Зачем выкладывать в сеть свое самое неудачное ужасное фото? Ведь в жизни, вы, Юля намного лучше! В чем логика?», "Что с лицом?", "Заболела наверное", — писали пользователи.

Отметим, что Проскурякова старается не обращать внимания на критику своей внешности и редко отвечает недоброжелателям.

Недавно терпение Юлии все же лопнуло — она записала видео и обратилась ко всем тем. кто без устали критикует ее новую прическу. Певица отметила, что не прислушивается к критике и живет своей жизнью.