Юлию Проскурякову перепутали с бабушкой 

Внешний вид супруги Игоря Николаева Юлии Проскуряковой часто подвергаю критике. Поклонники считают, что женщина себя сильно старит.
Юлия Проскурякова часто подвергается нападкам со стороны пользователей. Многие поклонники считают, что певице необходимо сменить свой стиль — выбирать более молодежные наряды и изменить прическу. На некоторых снимках Юлия выглядит намного старше своего возраста. из-за чего то и дело сталкивается с суровой критикой.
На этот раз критике подверглась новая фотография Проскуряковой, на которой она предстала с полотенцем на голове и совершенно без косметики. Жутковатый образ дополняло и грустное выражение лица Юлии. "Как же холодно в Майами в этом году", — написала под снимком певица.
Поклонники сразу же набросились на Проскурякову за то, что она выставила в микроблог столь неудачное фото.
«Я вообще ее не узнала. Что за бабка?», «Вот не пойму! Зачем выкладывать в сеть свое самое неудачное ужасное фото? Ведь в жизни, вы, Юля намного лучше! В чем логика?», "Что с лицом?", "Заболела наверное", — писали пользователи.
Отметим, что Проскурякова старается не обращать внимания на критику своей внешности и редко отвечает недоброжелателям.
Недавно терпение Юлии все же лопнуло — она записала видео и обратилась ко всем тем. кто без устали критикует ее новую прическу. Певица отметила, что не прислушивается к критике и живет своей жизнью.