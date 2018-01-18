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Алена Водонаева полностью разделась в третий раз
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Алена Водонаева полностью разделась в третий раз 

Eva.ru 18 января 2018
Телезвезда Алена Водонаева вновь показала фигуру в модном глянце. Она часто хвастается результатом работы над собой, но новая фотосессия действительно впечатлила поклонников красавицы.
Алена Водонаева рассказала о том, что ее вновь пригласили сняться для обложки одного из самых популярных мужских журналов. Она в своем микроблоге объявила об очередном успехе: «У меня там вышла новая обложка журнала Maxim. Уже третья по счету. Пока я тут на пляже в купальнике, можете посмотреть меня там без него».
Свой пост бывшая участница шоу «Дом-2» сопроводила откровенными снимками в ярком купальнике. Надпись на нем была нецензурной и нам пришлось ее отредактировать в Фотошопе, чтобы можно было показать красоту Алены, не оскорбив при этом ничьих чувств. Фотографии получили десятки тысяч «лайков». А для обложки глянцевого издания Водонаева позировала обнаженной у запотевшего стекла. Фанаты красавицы отметили, что 35-летняя Алена с годами не меняется: «Огонь была и есть. В третий раз снялась для обложки, это уже что-то значит, признанная красавица!» «Стройняшка, какие формы! Вроде грудь уменьшала, но она по-прежнему она идеальная у тебя!» «Водонаева — огонь, твоему мужу сильно повезло!» «Шикарная фотосессия, пикантно, как всегда. Если есть, что показать, грех этого не сделать». «Роскошная фигура, можно обнаженной ходить по улицам, нельзя скрывать такие формы».
Алена Водонаева следит за собой и много внимания уделяет внешности. Она недавно рассказывала, что разработала свою систему питания для тех, кто хочет улучшить внешность и состояние здоровья. Телеведущая подчеркивала, что не позволяет себе употреблять алкоголь и жирные блюда, и даже призывала отказаться от калорийной пищи и спиртного на новогодние праздники.
Алена сейчас замужем за музыкантом Алексеем Косинусом. Они поженились осенью прошлого года, но не смогли срезу после свадьбы отправиться в медовый месяц, потому его было решено перенести на новогодние каникулы. Именно на Бали телезвезда уточнила, что украсила обложку Maxim.
Водонаева уже демонстрирует идеальные формы, а ведь еще недавно она боролась с лишними килограммами, набранными из-за невозможности заниматься спортом. Алена откровенно рассказала, что немного поправилась из-за того, что перенесла операцию, и на некоторое время ей пришлось отказаться от физических нагрузок.
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