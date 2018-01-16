Анна Седокова показала лишние килограммы

Многодетная мать Анна Седокова по праву считается одной из самых сексуальных женщин российского и украинского «небосклонов». Мужчины мечтают обладать ею, а женщины — быть хоть немного похожей на уверенную в себе красотку.

Анна, кстати, и сама говорит, что далека по параметрам от общепризнанных норм современной красоты. Она знает, что у нее есть несколько лишних килограммов, но… гордится ими!

Во время всех своих беременностей Седокова набирала почти по 15 килограммов лишнего веса. Но постепенно они уходили сами в течение первого года жизни малышей. Кстати, 9 января ее младшему сыну Гектору как раз исполнилось ровно столько. Но Седокова все еще далеко от своей прежней фигуры. Самое важное, что певица перестала «париться» по этому поводу и наслаждается жизнью.

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Она категорически против всяких диет. Считает, что они разрушают организм, и от сильных ограничений в еде будет только хуже.

«Я пришла к этому не сразу. После рождения Моники я обратилась к модному среди голливудских звезд диетологу и села на разработанную им углеводную диету, состоящую из каш, салатов и супов. Рацион не нарушала, хотя очень хотелось мяса, — рассказывала она в интервью журналу «7 Дней» . — А через месяц увидела, что поправилась на два килограмма, и даже обнаружила на ногах первые признаки целлюлита! С того момента отказалась от диет и перешла на здоровое сбалансированное питание, по возможности отказываясь от сладкого, жирного, жареного и «вечерних» углеводов. Навернуть тарелку макарон на ночь — это преступление против фигуры. А днем я могу позволить себе небольшую порцию спагетти с овощами».

Кстати, недавно Седокова рассказала фанатам, что хочет родить еще одного ребенка!

«Я многодетная мама и, честно признаться, ощущение, что так было всегда. Осознание, что у тебя появился еще один ребенок, приходит только тогда, когда ты пересчитываешь детей и понимаешь, что у тебя их как-то много. Но одно могу сказать точно: быть мамой троих — такое счастье. На этом мы точно не будем останавливаться», — призналась Анна.