Алсу нашла секрет вечной молодости

Этой зимой у российских звезд случился «перелетный сезон». Представители отечественной эстрады массово покинули Россию после наступления Нового года. Большая часть артистов «осела» в Тайланде и на Бали. А вот Алсу, как, кстати, и Анастасия Макеева , выбрала для отпуска Абу-Даби. Артистка много лет мечтала побывать в Эмиратах для того, чтобы исполнилось её заветное желание.

«Сбылась моя давняя мечта — увидеть мечеть Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна в Абу-Даби. Это святое для мусульман место поражает своей красотой. В архитектуре соединены самые различные стили: арабский, персидский, могольский, индийский и марокканский. Чистейшего белого цвета Мечеть буквально сияет при солнечном свете. С каждым шагом по этому величайшему творению современности становится светлее на душе. Это место покоя, умиротворения и гармонии с собой», — рассказала Алсу.

Поклонники, внимательно следящие за фотоотчетами звезд на каникулах, вновь поразились тому, как молодо после третьих родов стала выглядеть Алсу. Фанаты уверены, что артистка нашла секрет вечной молодости, но певица уверяет, что все гораздо проще. Её главным оружием в борьбе за красоту являются контрастные умывания и… пощечины. «Уход за моим лицом довольно таки банален, на самом деле! Любимая моя процедура — первым делом утром и перед сном это „контрастные ванны“. А, именно, я несколько раз подряд умываю лицо тёплой, а затем очень холодной водой (можно даже добавить лёд). Таким образом, кожа мгновенно просыпается и приходит в тонус! — советует певица. — Кусочком льда также можно поводить вокруг глаз, чтобы снять утренний отёк. Ещё для тонуса кожи, по проверенному методу своей тётушки, в течение одной-двух минут хлопаю ладошками себе по лицу (такие мини-пощёчины).