Екатерина Андреева выглядит моложе 38-летней дочери

Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала фотографию с отдыха. На снимке она позирует вместе со своей дочерью. Екатерина и Наталья отправились в путешествие в Рим.

@ekaterinaandreeva_official

Телеведущая рассказала подписчикам, что они с дочкой решили принять участие в обряде передачи энергии Солнца и примерили платья женщин этого народа, а также надели венки из цветов.

Подписчики Андреевой обратили внимание, что Екатерина с Натальей выглядят ровесницами. А дочери, между прочим, 38 лет! Тем не менее, Екатерину вполне можно принять за старшую (а то и за младшую) сестру.

Наталья — дочь Андреевой от первого брака. Ее отец — сербский бизнесмен Душан Перович.