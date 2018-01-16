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Екатерина Андреева выглядит моложе 38-летней дочери
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Екатерина Андреева выглядит моложе 38-летней дочери 

Рамблер 16 января 2018
Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала фотографию с отдыха. На снимке она позирует вместе со своей дочерью. Екатерина и Наталья отправились в путешествие в Рим.
@ekaterinaandreeva_official
Телеведущая рассказала подписчикам, что они с дочкой решили принять участие в обряде передачи энергии Солнца и примерили платья женщин этого народа, а также надели венки из цветов.
Подписчики Андреевой обратили внимание, что Екатерина с Натальей выглядят ровесницами. А дочери, между прочим, 38 лет! Тем не менее, Екатерину вполне можно принять за старшую (а то и за младшую) сестру.
Наталья — дочь Андреевой от первого брака. Ее отец — сербский бизнесмен Душан Перович.
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