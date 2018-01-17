Алла Пугачева блеснула на девичнике

За внешним видом Аллы Пугачевой следили всегда. В начале карьеры она выступала в черных длинных балахонах, потом перешла на эстра-мини и розовый атлас. В 2000-х вернулась к балахонам, но их длина все равно была экстра-короткой. Тогда это связывали с тем, что из-за возраста Алла Борисовна начала поправляться в области талии, а вот ноги оставались стройными — и она подчеркивала это всеми возможными способами.

В последние годы, когда Примадонна снова стала «молодой» матерью, ее имидж снова изменился. Теперь за тем, что она носит, лично следит один из самых лучших стилистов Москвы Алишер. Каждый сезон он лично приезжает в деревню Грязь в замок, где Алла Пугачева живет с Максимом Галкиным и их детьми, с целым «баулом» брендовых новинок. Он заставляет Аллу Борисовну примерять самые неожиданные образы. Например, благодаря ему теперь певица может легко и непринужденно появиться в джинсах и косухе — и это будет воспринято на «ура».

На днях Пугачева повеселилась в компании подруг на девичнике. Череда праздников в посленовогодние дни уже пошла на убыль, но русские люди не могут просто так взять и в одночасье перестать праздновать. Алла Борисова без особых усилий выделилась среди «девушек». Причем, как тех, что старше нее (Алина Редель, например) и младше нее (ведущая Первого канала Арина Шарапова ).

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Для домашнего праздника Примадонна выбрала блегающие лосины и свитер с открытыми плечами черного цвета. Образ дополнила кожаными ботильонами на небольшом каблуке и массвиными кольцами. Просто, не вычурно и со вкусом!

Поклонники заценили всю разномастную «тусовку». «Бабушки-старушки собрались на девичник!» — хихикали они в Сети.