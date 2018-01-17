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Наталью Рудову раскритиковали за излишнюю откровенность
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Наталью Рудову раскритиковали за излишнюю откровенность 

Eva.ru 17 января 2018
Популярная российская актриса Наталья Рудова, несмотря на постоянную критику своего внешнего вида, часто демонстрирует свою фигуру не только в обтягивающих платьях, но и в довольно откровенных бикини. Обычно фанаты спокойно относятся к таким фотографиям, но в этот раз что-то пошло не так.
Звезда плавала на яхте и решила сообщить об это своим поклонникам. К посту она прикрепила довольно целомудренную, в сравнении с остальными кадрами в социальных сетях, фотографию. Именно этот снимок фанаты Натальи сочли откровенным и обрушили на нее поток негатива.
instagram.com/rudovanata
В комментариях они не только неоднократно упрекнули актрису за слишком сексуальную позу, но и попросили быть скромнее в будущем. Некоторые поклонники даже заявили, что разочаровались в знаменитости после увиденного. Сама Наталья вряд ли ожидала такую бурную реакцию на эту фотографию, но она даже не стала отвечать подписчикам на их критику:
«Ты бы еще голой вышла»
«Внешность хороша, но вот на каждый фотке видна попа, грудь… целомудрия бы вам щепотку. Прям грустно, разочаровали»
«Ноги обязательно так расставлять? Это вульгарно»
«Наташа выглядит здесь ужасно, такой откровенный снимок! Будь скромнее!»
Впрочем, фанаты остались недовольно не только излишней откровенность Натальи, но и состоянием её тела. Поклонники обеспокоены тем, что актриса набрала лишний вес, и недоумевают, зачем демонстрировать не идеальную фигуру.
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