Преснякова предупредили о разводе с женой 

"Его женщина постоянно должна находиться чуть ли не в скафандре, чтобы не обжечься. Такую степень защиты она не наработала и похоже не наработает вообще", — пояснила Абравитова.

По словам таролога, из Никиты идеи и энергия бьют ключом и человеку, который находится с ним в паре порой сложно ориентироваться в ситуации и вообще что-либо успевать анализировать и понимать.