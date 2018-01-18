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Яну Рудковскую уличили в использовании фотошопа
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Яну Рудковскую уличили в использовании фотошопа 

7 Дней 18 января 2018
Вчера в Москве состоялось открытие Чемпионата Европы по фигурному катанию. Это серьезное спортивное событие проводится в нашей стране уже второй раз, но предыдущий был аж 50 лет назад! Специальными звездными гостями Чемпионата стали Евгений и Александр Плющенко, которые исполнили на открытии совместный номер. Яна Рудковская, счастливая жена и мать, гордо восседала на вип-трибуне, ожидая, когда ее любимые мальчики присоединятся к ней, и они вместе смогут посмотреть церемонию открытия.
Надо сказать, пресса снимала госпожу Рудковскую не меньше, чем звезд фигурного катания. Не обошлось и без торжественных селфи. Именно из-за них Рудковскую и начали подозревать в излишнем использовании фотошопа.
7 Дней
В начале января Рудковская отпраздновала свое 43-летие. Для своего возраста она выглядит просто прекрасно! А уж ее фигуре — тонкой талии, высокой груди и идеальным ногам, может позавидовать добрая половина 20-летних модниц страны. Но, видимо, этого Яне мало. Все свои фотографии в соцсетях она обрабатывает в специальных программах: выравнивает тон кожи, убирает мифические лишние килограммы, иногда меняет даже овал лица! Последнее очень хорошо видно, если сравнить кадры, снятые Первым каналом на мероприятии, и фото, которое появилось в Инстаграме Саши Плющенко (его, разумеется, ведет сама Яна).
Правда, стоит отметить, что продюсер очень умело пользуется фотошопом. Ни одно изображение не «поплыло», как это часто бывает. Да и лицо звезды осталось «живым», хоть и посвежело, и визуально помолодело еще примерно лет на 10.
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