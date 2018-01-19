Новая жена Тарасова разделила участь Бузовой 

Победительница конкурса "Мисс Россия", а ныне жена скандально известного футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко невольно оказалось в той же ситуации, что и бывшая жена того же футболиста Ольга Бузова.
Анастасия опрометчиво поделилась фотографией, на которой позирует в джинсовой куртке, отделанной мехом песца.
@kostenko.94
"Для меня меховая джинсовка, как черное платье — мастхэв в гардеробе", — подписала снимок модель.
На публикацию немедленно отреагировали возмущенные защитники животных, вылив тонну негатива на Настю.
Она не стала молчать и решила ответить:
"Да уж, не думала, что такой ажиотаж вызовет предпоследний пост. «Гринпис» — относится к запретной и спорной категории, в которую входят темы религии, политики, патриотизма и др. Разводить бардак бессмысленно, так как здесь каждый имеет право думать иначе".
В свое оправдание модель рассказала, что в ее жизни был период, когда она не ела мяса. Это привело к серьезным проблемам со здоровьем: недостатку креатина, карнозина, докозагексаеновой кислоты, тахикардии, головокружению, отсутствию сна, потере аппетита и веса. С тех пор она опять мясоед.
"Потребители и защитники — Не ссорьтесь и не спорьте. Ещё никто в этом не пришёл к общему знаменателю. Почему-то вспомнила наставления протоиерея Александра Ильяшенко: 'Постом хоть мясо ешьте, друг друга не ешьте“. Всем классного настроения, а кому-то лёгкой сессии», — подытожила Анастасия.
Напомним, что совсем недавно точно таким же нападкам подверглась и Ольга Бузова, бывшая женой Дмитрия Тарасова до Анастасии. Тогда Бузова опубликовала фото, на котором позировала в меховом пальто. Разгневанные зоозащитники предложили ей "содрать кожу с себя". Но Бузова эти выпады оставила без внимания.