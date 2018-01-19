У Волочковой новый возлюбленный. И он не миллионер

В начале года Анастасия Волочкова заинтриговала пользователей снимком, на котором она запечатлена на фоне аэропорта с загадочным мужчиной в спортивном костюме. Поклонники гадали, кто же стал новым избранником балерины.

Как сообщает сайт dni.ru, избранника Волочковой зовут Михаил Логинов . На сайте знакомств он разместил информацию следующего содержания: «Познакомлюсь с девушкой от 20 до 40 лет, живущей в Москве, для романтических отношений. Цель: дружба, общение, любовь, регулярный секс».

Предыдущие поклонники Волочковой отличались высоким и стабильным доходом. А вот Михаил Логинов не отличается финансовым благополучием. Он является предпринимателем в Анапе, трудится в сфере гостиничного бизнеса, занимая должность заместителя коммерческого директора. Чем он привлек балерину, остается только гадать.