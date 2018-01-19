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У Волочковой новый возлюбленный. И он не миллионер
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У Волочковой новый возлюбленный. И он не миллионер 

Teleprogramma.pro 19 января 2018
В начале года Анастасия Волочкова заинтриговала пользователей снимком, на котором она запечатлена на фоне аэропорта с загадочным мужчиной в спортивном костюме. Поклонники гадали, кто же стал новым избранником балерины.
Как сообщает сайт dni.ru, избранника Волочковой зовут Михаил Логинов. На сайте знакомств он разместил информацию следующего содержания: «Познакомлюсь с девушкой от 20 до 40 лет, живущей в Москве, для романтических отношений. Цель: дружба, общение, любовь, регулярный секс».
Предыдущие поклонники Волочковой отличались высоким и стабильным доходом. А вот Михаил Логинов не отличается финансовым благополучием. Он является предпринимателем в Анапе, трудится в сфере гостиничного бизнеса, занимая должность заместителя коммерческого директора. Чем он привлек балерину, остается только гадать.
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