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Что случилось с лицом Бузовой
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Что сделала Бузова со своим лицом 

Рамблер 19 января 2018
Певица и ведущая телепроекта «Дом 2» Ольга Бузова делала пластические операции. Об этом порталу «ProГород» рассказала психолог и косметолог Татьяна Аюпова.
Аюпова регулярно принимает участие в съемках шоу в качестве эксперта-психолога и часто общается с телеведущей, которую назвала «очень позитивным» человеком.
«Очень радуют ее изменения во внешности», — призналась Аюпова «как профессионал в области косметологии».
По ее словам, Бузова по меньшей мере пять раз ложилась на стол хирурга. Дважды вмешательству подвергался ее нос — певица исправила его кончик, а также спинку в межбровье, чтобы он стал прямым. Кроме того, ведущая искусственно увеличила губы и скулы и вытерпела известные своей болезненностью инъекции ботокса в области лба и глаз.
Между тем многие поклонники Ольги Бузовой не рады изменениям в ее внешности. Так, один из них пишет, что ведущая больше не похожа на саму себя «с этой пластикой», а другой заявил, что теперь Бузова напоминает участника «Дома 2» Рустама Солнцева, и призвал ее «остановиться с пластикой».
«Оля, хватит "колоться"!» — посоветовал еще один.
В середине недели фанаты певицы обрушились на нее с критикой за появление на обложке сингла «Одна ночь» в колготках, которые они посчитали «вульгарными».
 Ещё 8 источников 
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