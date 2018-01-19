«Похудеть срочно!»: Ротару показала фото с сыном 

Знаменитая певица София Ротару не так часто публикует в микроблоге фотографии. Но те, что все же оказываются перед глазами ее поклонников, тут же становятся предметом длительного обсуждения. Так произошло и в очередной раз, когда знаменитость продемонстрировала фанатам снимок с сыном.
Известная эстрадная певица и актриса в отличие от других знаменитостей далеко не каждый день радует поклонников новыми публикациями. Последние из них были сделаны на Новый год и Рождество. Но несколько часов назад 70-летняя Народная артистка СССР все же выложила в инстаграм фотографию с сыном Русланом.
«Мой родной», — просто подписала снимок София.
Заждавшиеся публикаций кумира поклонники тут же принялись разглядывать малейшие детали снимка, смело высказывая свое мнение, как в отношении женщины, так и мужчины, причем и положительное, и отрицательное.
«Любим Вас, появляйтесь тут чаще, не пропадайте»
«Любимая наша София Михайловна! Очень ждали ваши фото»
«Сыну можно и похудеть, я его даже не узнала»
«Как похож на вашего мужа»
«Сыну похудеть срочно, ведь молодой еще. София, Вы неотразимы, великолепны, Вы красавица, я думаю, все мечтают выглядеть так, как Вы»
«С годами Руслан все больше стал быть похожим на отца»
«Старше мамы выглядит»
Что интересно, почитатели таланта Ротару, увидев его на этом снимке, приписали ему схожесть не только с отцом, но и знаменитым голливудским актером. Они заявили, что на фотографии он очень напоминает им Леонардо Ди Каприо.