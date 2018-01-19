«Похудеть срочно!»: Ротару показала фото с сыном

Знаменитая певица София Ротару не так часто публикует в микроблоге фотографии. Но те, что все же оказываются перед глазами ее поклонников, тут же становятся предметом длительного обсуждения. Так произошло и в очередной раз, когда знаменитость продемонстрировала фанатам снимок с сыном.

«Мой родной», — просто подписала снимок София. Известная эстрадная певица и актриса в отличие от других знаменитостей далеко не каждый день радует поклонников новыми публикациями. Последние из них были сделаны на Новый год и Рождество. Но несколько часов назад 70-летняя Народная артистка СССР все же выложила в инстаграм фотографию с сыном Русланом.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) Янв 17, 2018 at 10:54 PST Заждавшиеся публикаций кумира поклонники тут же принялись разглядывать малейшие детали снимка, смело высказывая свое мнение, как в отношении женщины, так и мужчины, причем и положительное, и отрицательное.

«Любим Вас, появляйтесь тут чаще, не пропадайте»

«Любимая наша София Михайловна! Очень ждали ваши фото»

«Сыну можно и похудеть, я его даже не узнала»

«Как похож на вашего мужа»

«Сыну похудеть срочно, ведь молодой еще. София, Вы неотразимы, великолепны, Вы красавица, я думаю, все мечтают выглядеть так, как Вы»

«С годами Руслан все больше стал быть похожим на отца»

«Старше мамы выглядит»