Гузеева поможет Бледанс выбрать надежного мужа 

Эвелина Блёданс вот уже год коротает длинные вечера в одиночестве. Телезвезда пока так и не устроила личную жизнь после расставания с Александром Семиным. При этом поиски жениха ведутся активно, недавно она организовала кастинг на роль бойфренда.
Пока эти встречи не принесли результат. Помочь Эвелине найти вторую половинку вызвалась Лариса Гузеева. Она уговаривает Блёданс стать героиней шоу «Давай поженимся».
«Вот пригласили на поучаствовать на Первом канале в «Давай поженимся» А пока думаю идти-ли, провожу промежуточные кастинги женихов. Шлите свои резюме на ко мне на почту. Вдруг вам «повезет», не дай Бог. А идти ли к Ларисочке Гузеевой никак не могу решить. Как считаете?» — интресуется мнением фанатов Эвелины.
Напомним, что о причинах развода Эвелина впервые рассказала своему другу Андрею Малахову на передаче «Прямой эфир».
«Саше было трудно бороться с моей популярностью, — говорит она. — К нему постоянно на улице подходили люди и просили передать мне «привет»!»
Александр подтвердил версию бывшей супруги. Он рассказал, что между ними всегда стоял кто-то другой. И этот другой — зритель. Также Семин с некоторой грустью заметил, что на первом месте у Бледанс всегда стояла работа. Только маленькому Семену удалось потеснить ее с пьедестала. А вот у Александра не получилось. Зато сейчас они общаются, как лучшие друзья.