Гузеева поможет Бледанс выбрать надежного мужа

Эвелина Блёданс вот уже год коротает длинные вечера в одиночестве. Телезвезда пока так и не устроила личную жизнь после расставания с Александром Семиным . При этом поиски жениха ведутся активно, недавно она организовала кастинг на роль бойфренда.

Пока эти встречи не принесли результат. Помочь Эвелине найти вторую половинку вызвалась Лариса Гузеева . Она уговаривает Блёданс стать героиней шоу «Давай поженимся».

«Вот пригласили на поучаствовать на Первом канале в «Давай поженимся» А пока думаю идти-ли, провожу промежуточные кастинги женихов. Шлите свои резюме на ко мне на почту. Вдруг вам «повезет», не дай Бог. А идти ли к Ларисочке Гузеевой никак не могу решить. Как считаете?» — интресуется мнением фанатов Эвелины.

Напомним, что о причинах развода Эвелина впервые рассказала своему другу Андрею Малахову на передаче «Прямой эфир».

«Саше было трудно бороться с моей популярностью, — говорит она. — К нему постоянно на улице подходили люди и просили передать мне «привет»!»

Александр подтвердил версию бывшей супруги. Он рассказал, что между ними всегда стоял кто-то другой. И этот другой — зритель. Также Семин с некоторой грустью заметил, что на первом месте у Бледанс всегда стояла работа. Только маленькому Семену удалось потеснить ее с пьедестала. А вот у Александра не получилось. Зато сейчас они общаются, как лучшие друзья.