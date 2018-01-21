Ещё
Гузеева поможет Бледанс выбрать надежного мужа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гузеева поможет Бледанс выбрать надежного мужа 

7 Дней 21 января 2018
Эвелина Блёданс вот уже год коротает длинные вечера в одиночестве. Телезвезда пока так и не устроила личную жизнь после расставания с Александром Семиным. При этом поиски жениха ведутся активно, недавно она организовала кастинг на роль бойфренда.
Пока эти встречи не принесли результат. Помочь Эвелине найти вторую половинку вызвалась Лариса Гузеева. Она уговаривает Блёданс стать героиней шоу «Давай поженимся».
«Вот пригласили на поучаствовать на Первом канале в «Давай поженимся» А пока думаю идти-ли, провожу промежуточные кастинги женихов. Шлите свои резюме на ко мне на почту. Вдруг вам «повезет», не дай Бог. А идти ли к Ларисочке Гузеевой никак не могу решить. Как считаете?» — интресуется мнением фанатов Эвелины.
Напомним, что о причинах развода Эвелина впервые рассказала своему другу Андрею Малахову на передаче «Прямой эфир».
«Саше было трудно бороться с моей популярностью, — говорит она. — К нему постоянно на улице подходили люди и просили передать мне «привет»!»
Александр подтвердил версию бывшей супруги. Он рассказал, что между ними всегда стоял кто-то другой. И этот другой — зритель. Также Семин с некоторой грустью заметил, что на первом месте у Бледанс всегда стояла работа. Только маленькому Семену удалось потеснить ее с пьедестала. А вот у Александра не получилось. Зато сейчас они общаются, как лучшие друзья.
7 Дней: последние новости
Дарья Мороз рассталась с мужем Мария Аронова сыграла тайную свадьбу! Ляйсан Утяшева впервые показала лицо дочки
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение