Елизавета Боярская снялась обнаженной 

Елизавета Боярская приняла участие в фотосессии у фотографа Михаила Тарасова, который специализируется на съемках в стиле «ню». Хотя актриса, судя по нескольким кадрам, снималась обнаженной, фото получились довольно скромными. Либо Михаил пока не все показал… В любом случае, выглядит на снимках Елизавета прекрасно.
«Богиня», «Хрупкая, нежная, изящная, талантливая женщина!», «Какая она тут невероятно красивая…!», «Божественно прекрасна», «Просто ах! Свежа и весенне прекрасна!», «Восторг и восхищение! Какие красивые изгибы… Шея, подбородок, носик.. Просто эстетическое наслаждение!», «Хотелось бы увидеть кадры в полном размере, но это только для мужа, наверное», «Елизавета прекрасна», — написали поклонники актрисы.
Сам Михаил Тарасов высказался о Елизавете Боярской не менее эмоционально:
«Господа, когда я занимаюсь Лизиными съемками, то теряю всяческую волю, разум и достоинство, ухожу куда-то в глубины чертогов разума и возвращаюсь с трудом и не скоро — «понять и простить». В очередной раз эта женщина меня и приятно удивила: на этот раз недюжинной какой-то, почти внезапной, сексуальностью; и вдохновила, и ввергла в пучину сметения. Как во время съемки, безумно энергичной, так и после — во время работы над кадрами. Лиза — шикарная женщина. Я умышленно не говорю — актриса, так как это для меня стоит на втором месте и является лишь вспомогалочкой в работе и общении. И с каждой встречей она из актрисы с экрана и сцены становится все более живым человеком — со своими недостатками, загонами, заусенциями и трещинами — и это ооооочень круто, как впрочем и с любой нормальной и интересной девушкой. А уж когда с таким человеком можно спокойно выпить бокальчик-другой красного…».