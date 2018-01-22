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Маша Малиновская показала, как изменилась за 10 лет
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Маша Малиновская показала, как изменилась за 10 лет 

Russianshowbiz.info 22 января 2018
Телеведущая Маша Малиновская опубликовала в Инстаграме коллаж, который создала их двух фотографий — первая была сделана 10 лет назад, вторая — в настоящее время.
Малиновская подчеркнула, что хотела подвести небольшой итог в день своего рождения. Женщина обратилась к журналистам и хейтерам, которые утверждали, что "Малиновская уже не та". На фото видно, что Маша заметно преобразилась за это десятилетие. Она стала выглядеть более изящно, подтянуто, однако ее любовь к нарядам с глубоким декольте явно не изменилась.
Поклонники в комментариях в один голос сказали, что сейчас, несмотря на то, что Малиновская показывается на экранах гораздо реже, телеведкщая выглядит заметно лучше. Маша привела в порядок губы, которые раньше сильно корректировала в салонах красоты, стала более сдержана в повседневном макияже.
Некоторые фанаты упрекнули звезду в чрезмерном использовании фотошопа. Другие отметили, что Малиновская выглядела великолепно всегда — и сейчас, и 10 лет назад, просто раньше мода на макияж, прически, одежду и стиль был принципиально другой. От звезд шоу-бизнеса ждали следование последним трендам, и Малиновская "играла по правилам". Сейчас взрослая женщина нашла свой стиль и "свое лицо", поэтому выглядит более уверенно.
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