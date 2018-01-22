Джигурда оставил детей без наследства

Никита Джигурда , не в первый раз переносящий гипертонический криз во время судебных разбирательств, признался журналистам, что написал завещание. Эпатажный артист сообщил, что все оставил Марине Анисиной и их двоим детям, тем самым дав понять, что отпрысков от предыдущего брака оставил ни с чем.

На днях в Мосгорсуде состоялось очередное слушание по делу покойной бизнес-леди Людмилы Браташ , приходившейся крестной матерью детям эксцентричного актера Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной. Бывшие супруги борются с сестрой Браташ Светланой Романовой за внушительное наследство, которое та якобы завещала артисту и спортсменке. Не обошлось без эксцесса. Якобы из-за "постоянной лжи" оппонентов, как заявил Никита Джигурда, у него резко подскочило давление. В суд срочно вызвали медиков.

Загрузка…

Едва врачи откачали артиста, тот оказался в распоряжении представителей СМИ. Никита, отказавшийся от госпитализации, сообщил журналистам, что уже написал завещание. "Меня предупреждают о том, что может быть инсульт. Я пережил микроинсульт без больницы. Я написал завещание на Анисину и на двоих детей от Марины Анисиной", — рассказал Никита Джигурда в передаче "Ты не поверишь!"

Отметим. что у артиста есть двое сыновей от предыдущих отношений с Яной Повелковской. Как заявил Джигурда, их долю наследства определит Анисина. К слову, в недавнем интервью бывшая теща артиста посетовала, что о сыновьях, 16-летнем Артемии и десятилетнем Илье Никита не вспоминает.

"Четыре года никаких алиментов не платит. Но мы, зная Никитин характер, стараемся его не беспокоить, точнее — не возбуждать. Все равно он без денег, работы нет. А вот с детьми мог бы хоть иногда поговорить. Артемий мне сказал, что хотел бы пообщаться с отцом, мальчик скучает по нему. Внук надеялся, что отец поздравит его с Новым годом, с 16-летием. Я в конце прошлого года нашла телефон Никиты, поговорила с ним. Он обещал позвонить. Но пока так и не позвонил. В остальном у нас все спокойно", — в недавнем интервью рассказала женщина.