«А грудь где?»: Нюша разочаровала новым снимком

Популярная певица Нюша продолжает набираться сил на зарубежных курортах перед длительными концертами, публикуя фотографии с отдыха в своем личном микроблоге. Но одна из них вызвала не очень хорошие отзывы, ведь фанаты артистки потеряли на снимке грудь девушки.

«Дорогие, я тут активно отдыхаю, коплю Витамин D и готовлюсь к туру «9 жизней». Уже в феврале ждите в своём городе» Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Янв 21, 2018 at 4:40 PST 27-летняя российская певица, автор песен и композитор уже несколько недель путешествует по разным странам, наслаждаясь отдыхом и природой. Знаменитость периодически выкладывает в сеть и фотографии, сделанные в той или иной стране, рассказывая о том, что сейчас происходит в ее жизни. На этот раз Нюша опубликовала в инстаграме фото с пляжа, проанонсировав и свой гастрольный тур.

Многочисленные поклонники певицы обрадовались, получив такие известия. Но некоторые стали осуждать исполнительницу за ее внешний вид. А часть пользователей социальной сети и вовсе потеряли «грудь» Нюши и начали высмеивать ее.

«Мммда! Обычная крестьянка!»

«Нюша, а грудь где?»

«Где грудь-то? То есть, то нет… Где оставила-то? Что за фокус?»

«Ресниц совсем нет!»

«Она красивая мне нравится… Но на этой фотографии она так себе…»

«На голубя похожа!»

«Ничего себе Нюша… А где твоя грудь?»

Впрочем, даже такие комментарии не смогли испортить настроения ее преданным фанатам. Несмотря на не совсем удачный кадр, они принялись заверять Нюшу, что та является идеалом женской красоты и симпатичнее нее никого просто нет.