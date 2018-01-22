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«А грудь где?»: Нюша разочаровала новым снимком
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«А грудь где?»: Нюша разочаровала новым снимком 

Eva.ru 22 января 2018
Популярная певица Нюша продолжает набираться сил на зарубежных курортах перед длительными концертами, публикуя фотографии с отдыха в своем личном микроблоге. Но одна из них вызвала не очень хорошие отзывы, ведь фанаты артистки потеряли на снимке грудь девушки.
27-летняя российская певица, автор песен и композитор уже несколько недель путешествует по разным странам, наслаждаясь отдыхом и природой. Знаменитость периодически выкладывает в сеть и фотографии, сделанные в той или иной стране, рассказывая о том, что сейчас происходит в ее жизни. На этот раз Нюша опубликовала в инстаграме фото с пляжа, проанонсировав и свой гастрольный тур.
«Дорогие, я тут активно отдыхаю, коплю Витамин D и готовлюсь к туру «9 жизней». Уже в феврале ждите в своём городе»
Многочисленные поклонники певицы обрадовались, получив такие известия. Но некоторые стали осуждать исполнительницу за ее внешний вид. А часть пользователей социальной сети и вовсе потеряли «грудь» Нюши и начали высмеивать ее.
«Мммда! Обычная крестьянка!»
«Нюша, а грудь где?»
«Где грудь-то? То есть, то нет… Где оставила-то? Что за фокус?»
«Ресниц совсем нет!»
«Она красивая мне нравится… Но на этой фотографии она так себе…»
«На голубя похожа!»
«Ничего себе Нюша… А где твоя грудь?»
Впрочем, даже такие комментарии не смогли испортить настроения ее преданным фанатам. Несмотря на не совсем удачный кадр, они принялись заверять Нюшу, что та является идеалом женской красоты и симпатичнее нее никого просто нет.
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