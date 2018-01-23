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Поклонники критикуют Ким Кардашьян за обнаженку
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Поклонники критикуют Ким Кардашьян за обнаженку 

Попкорн News 23 января 2018
Обнаженными снимками Ким Кардашьян в 2018 году уже не удивить, пожалуй, никого, разве что тех, кто последний десяток лет прожил на необитаемом острове без средств связи. Тем не менее, все еще находятся те, кто открыто осуждают звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» за ее фотографии.
Несколько дней спустя после рождения третьего ребенка Ким выложила в сеть пикантный снимок, где она позирует полностью обнаженной, лежа на кровати. Подписчики звезды, которые уже привыкли к ее откровенным снимкам, на этот раз возмутились — им не понравилось, что Ким выкладывает подобные фото, когда у нее только что родился малыш. Напомним, что дочку Кардашьян родила суррогатная мать, поэтому о своей фигуре 37-летней Ким беспокоиться не пришлось. «Где ты находишь время на такое?», «Ты же мать!», «Если новый ребенок пока не привлек внимание, то нужно оголять грудь?» — это и многое другое пишут в Instagram фолловеры Ким, однако девушку совсем не беспокоят эти комментарии, ведь свою мировую славу и миллионы долларов она получила именно благодаря подобным образам.

Night Cap

Публикация от  Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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