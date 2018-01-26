Мужья Седоковой сломали ее веру в любовь

Бывшая солистка группы «ВИА-Гра» Анна Седокова была замужем дважды, однако ни один из браков не смог дать ей тех чувств, о которых она мечтала. После того как, по словам певицы, оба мужа ей изменяли, она больше не верит в любовь.

eva.ru

«И жили они долго и счастливо… Но так не бывает. Я не верю в долго и уж точно не верю в долго и счастливо. Мне не интересны пустые люди и пустые истории. Мне интересен он. Мне нужно в самое сердце, до шока, до адской боли. Я расскажу. А вы осуждайте. Но я на воле. И мне так все равно…» Об этом звезда заявила своим подписчикам в социальных сетях совсем недавно. При этом Анна отдельно отметила, что долгие и счастливые отношения кажутся ей и вовсе нереальными:

Поклонники артистки до сих пор гадают в комментариях, почему певица решила сделать такое заявление именно сейчас. Многие подозревают, что у звезды закончился очередной роман, поэтому она высказала своё мнение. Другие фанаты говорят, что слова о любви являются лишь рекламой одной из новых песен Анны. Сама же знаменитость воздерживается от комментариев: «Долго и счастливо — вообще не про вас… довольствуйтесь мгновениями… зато какимииииии… еще кучу детишек нарожаете от таких мгновений… рассталась с очередным папиком, вот и написала все это» «Да это небось реклама песни. И кадр из клипа» «Рассталась с парнем? Почему не веришь? У тебя же такие красивые детки, такие только от большой любви рождаются»

В социальных сетях Анны делится с поклонниками не только размышлениями о несчастливой любви. Недавно, к примеру, она рассказала об одном неприятном моменте во время отдыха в Таиланде. Там звезду вместе с детьми выгнали с пляжа.