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Анна Семенович рассекретила свое прозвище
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Анна Семенович рассекретила свое прозвище 

Russianshowbiz.info 25 января 2018
Певица и актриса Анна Семенович в своем Инстаграме призналась, что чаще всего ее зовут "Солнышко".
Семенович объясняет такой выбор прозвища тем, что она действительно верит в "светящихся людей", которых невозможно забыть. Они излучают невероятную энергию и тепло, с ними легко и приятно общаться, они могут помочь разобраться в любой, даже самой сложной ситуации и указать человеку правильный выход из положения.
Артистка отмечает, что даже незнакомые люди выбирают для нее именно такое прозвище, а не популярные "Зайка" или подобные. "Я счастлива, что я одна из них и для меня большая честь иметь таких друзей, не зря говорят: подобное, притягивает подобное", — призналась девушка. Семенович отметила, что такие люди, как она, стараются видеть во всем добро, ведь даже тьма нужна людям для того, чтобы по достоинству оценить свет, увидеть его на контрасте.
"Все в этом мире от Бога, иногда в трудную минуту в это трудно поверить, но это так. Наслаждайтесь жизнью, мои любимые люди и становитесь Солнышками", — посоветовала своим фанатам артистка. Поклонники подтвердили, что их кумир — человек исключительно положительный и яркий, а значит, Семенович называют "Солнышком" не просто так.
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