«Кошмар какой-то»: Канделаки неприятно удивила поклонников

Обычно Тина Канделаки предстает перед публикой в классических костюмах и элегантных платьях, поддерживая образ изящной светской львицы. Именно потому появление телезвезды в дутом пуховике и длинной юбке неприятно удивило поклонников, ведь вместо изысканности они увидели абсолютно непривычный образ.

Грузинская и российская журналистка, а также телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки сейчас находится в Давосе на всемирном экономическом форуме. Перед отъездом Тина поделилась с поклонниками списком одежды в своем чемодане. Чтобы не привлекать внимание защитников животных, журналистка приняла решение заменить свою шубу пуховиком, который не вызовет негативной реакции со стороны противников меховых изделий.

«Собираю наряды в Давос. В целом везу костюмы. Минимум украшений и без шубы. Активисты не дремлют, так что куртка-дутик на костюм — самое оно», — сообщила Тина, собираясь в дорогу. Тогда поклонники телеведущей одобрили такое решение, похвалив ее за осмотрительность. Однако они не представляли, что носить куртку-дутик Тина будет не только с брючным низом, но и наденет пуховик на юбку. Именно в таком виде Канделаки предстала перед публикой сети. «Рабочий аутфит», — охарактеризовала свой образ Тина.

instagram.com/tina_kandelaki/

Однако объемная красная куртка, длинная фиолетовая юбка и блестящая лакированная обувь вызвали у подписчиков ассоциации с торговкой на рынке. Они выказали свое удивление колхозному образу Тины и однозначно заявили, что пуховику не место в гардеробе светской леди.

«Ты не обидишься, если я скажу, что вид непрезентабельный?»

«Как торговка на сенном рынке»

«Боже мой! Тинушка! Ну что за отвратный пуховик? Не! Удалить из костюмерной»

«Стиль — грузинская бабушка торгует хмели-сунели на рынке в Гори…»

«Снимите это немедленно» «Вот наряд, ну честно, кошмар какой-то»

Особенно удивление вызывает нелепый образ Канделаки в сочетании с ее убежденностью, что женщина всегда обязана быть хорошо одета. А поскольку хороший гардероб стоит денег, Тина поделилась с публикой замечанием, что экономить на женщинах нельзя, чем вызвала критику со стороны некоторых подписчиков, не считающих внешность такой уж важной составляющей жизни.