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Поклонники поздравили Валерию с рождением двойни
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Поклонники поздравили Валерию с рождением двойни 

Рамблер 25 января 2018
В начале года фото с двумя разнополыми малышами выложил Иосиф Пригожин. Разумеется, фанаты тут же предположили, что продюсер и его супруга Валерия стали родителями. Однако пара не торопится рассказывать, откуда в их семье появились два младенца. Хотя на вопрос, стал ли Пригожин дедом, он четко ответил, что нет.
Тем временем слухи решила подогреть еще и Валерия. Она выложила в свой микроблог снимок с детьми, подписав его: «Лифтолук. Собрались на прогулку». И поставила при этом хэштег #семья.
Несмотря на то, что никто не видел певицу беременной, поклонники дружно принялись ее поздравлять с пополнением:
«Вы красивая мамочка! Поздравляем Вас!»
«Какие милашки и ты прелестно милая мама у тебя прилестно чудная семья желаю тебе милая белая редкая красивая роза. Любви семейьной милой на многие милые года и счастье и огромного крепкого здоровья».
«Какие прелестные мальчики💋💋💋здоровья им, беззаботного детства! Один — на вас похож, другой на вашего супруга. Поделили, молодцы».
Впрочем, не все верят в новоиспеченное родительство Валерии и Иосифа Пригожина. Некоторые подписчики продолжают думать, что это внуки певицы или же, вообще, соседские дети.
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