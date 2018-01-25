Поклонники поздравили Валерию с рождением двойни

В начале года фото с двумя разнополыми малышами выложил Иосиф Пригожин . Разумеется, фанаты тут же предположили, что продюсер и его супруга Валерия стали родителями. Однако пара не торопится рассказывать, откуда в их семье появились два младенца. Хотя на вопрос, стал ли Пригожин дедом, он четко ответил, что нет.

Тем временем слухи решила подогреть еще и Валерия. Она выложила в свой микроблог снимок с детьми, подписав его: «Лифтолук. Собрались на прогулку». И поставила при этом хэштег #семья.

Несмотря на то, что никто не видел певицу беременной, поклонники дружно принялись ее поздравлять с пополнением:

«Вы красивая мамочка! Поздравляем Вас!»

«Какие милашки и ты прелестно милая мама у тебя прилестно чудная семья желаю тебе милая белая редкая красивая роза. Любви семейьной милой на многие милые года и счастье и огромного крепкого здоровья».

«Какие прелестные мальчики💋💋💋здоровья им, беззаботного детства! Один — на вас похож, другой на вашего супруга. Поделили, молодцы».

Впрочем, не все верят в новоиспеченное родительство Валерии и Иосифа Пригожина. Некоторые подписчики продолжают думать, что это внуки певицы или же, вообще, соседские дети.