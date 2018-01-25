Глюкоза рассказала об отношении мужа к себе

Глюкоза любит рассказывать поклонникам о том, как у нее в семье все хорошо, и писать длинные проникновенные тексты, раскрывающие глубины ее души. На этот раз певица поздравила с днем рождения супруга и в числе огромного количества нежных и приятных слов поблагодарила его за отношение к себе:

«Ну, и конечно, твоя Любовь ко мне. Я чувствую, насколько она безгранична! Она абсолютна! Ты принимаешь меня такой, какая я есть, но при этом всегда настраиваешь меня на рост, уверенность в собственных силах. Может, ты и не всегда можешь мне всё сказать от своей природной застенчивости, ты не осыпаешь меня комплиментами без конца! Но ты ни разу не позволил мне усомниться в искренности твоих чувств. Спасибо, что ты есть у меня, мой любимый Человек! Я уверена, что каждый, кто знает тебя, со мной согласится!»