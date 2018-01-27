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Мадонна опубликовала фото голой груди без фотошопа
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Мадонна опубликовала фото голой груди без фотошопа 

Рамблер 27 января 2018
Голая грудь Мадонны, как и другие обнаженные части ее тела обычно никого не удивляют. Но! Традиционно поп-звезда раздевается при свете софитов, которые позволяют выгодно подчеркнуть ее накаченные прелести.
Другой вариант — старый добрый фотошоп, который не раз спасал знаменитостей, недовольных своей формой.
Однако в этот раз Мадонна превзошла себя. Она опубликовала в микроблоге фото и без фильтров, на котором видно, что звезде хоть уже не 16, но форму Мадж держит.
Самые сокровенные части своей груди звезда размашисто закрасила черным, но простора для воображения все равно почти не осталось.
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