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Это провал: на обложке глянца — Опра с тремя руками
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Это провал: на обложке глянца — Опра с тремя руками 

Рамблер 27 января 2018
Фото: Vanity fair
От нерасторопного дизайнера досталось не только Опре, но и актрисе Риз Уизерспун — ей пририсовали третью ногу.
Новый номер модного глянцевого журнала Vanity Fair вышел с изюминкой: дизайнер, видимо, еще не полностью оправился после новогодних праздников, и допустил несколько непростительных оплошностей. На обложку популярного глянца поместили фотографию, на которой у Риз Уизерспун три ноги. А на другой фотографии отличилась Опра Уинфри — дизайнеры дорисовали ей третью руку.
Такая оплошность вызвала в соцсетях бурю самых смешанных эмоций.
Как так вообще могло получиться?
Соцсети
Соцсети
Риз Уизерспун уже поиронизировала над случившемся и написала в твиттер:
"Что ж, теперь, кажется, все в курсе, что у меня три ноги". Надеюсь, вы будете принимать меня такой, какая я есть".
В ответ Опра добавила:
"Я принимаю тебя и твои три ноги. Как ты принимаешь меня с моими тремя руками".
Соцсети
Представители Vanity Fair тоже пытались поиронизировать и выйти из конфузной ситуации, но вышло не очень. В твиттере представители модного журнала написали, что третья нога Риз — это в действительности линия платья, которая так неудачно походит на конечность. А третья рука Опры… Ну, она ей определенно нужна — иначе как знаменитая ведущая все успевает?
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