Это провал: на обложке глянца — Опра с тремя руками

От нерасторопного дизайнера досталось не только Опре, но и актрисе Риз Уизерспун — ей пририсовали третью ногу.

Новый номер модного глянцевого журнала Vanity Fair вышел с изюминкой: дизайнер, видимо, еще не полностью оправился после новогодних праздников, и допустил несколько непростительных оплошностей. На обложку популярного глянца поместили фотографию, на которой у Риз Уизерспун три ноги. А на другой фотографии отличилась Опра Уинфри — дизайнеры дорисовали ей третью руку.

GUYS OG MY GOD AYOKO NA https://t.co/gdHt5VDuXA— space wifey 👑 (@leiascaptain) 26 января 2018 г. Такая оплошность вызвала в соцсетях бурю самых смешанных эмоций.

Как так вообще могло получиться?

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Риз Уизерспун уже поиронизировала над случившемся и написала в твиттер:

"Что ж, теперь, кажется, все в курсе, что у меня три ноги". Надеюсь, вы будете принимать меня такой, какая я есть".

В ответ Опра добавила:

"Я принимаю тебя и твои три ноги. Как ты принимаешь меня с моими тремя руками".

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Представители Vanity Fair тоже пытались поиронизировать и выйти из конфузной ситуации, но вышло не очень. В твиттере представители модного журнала написали, что третья нога Риз — это в действительности линия платья, которая так неудачно походит на конечность. А третья рука Опры… Ну, она ей определенно нужна — иначе как знаменитая ведущая все успевает?