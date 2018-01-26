Батрутдинов сделал Бузовой признание 

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов продолжают подогревать слухи о своем романе. Поклонники внимательно следили за тем. как будут развиваться их отношения в Таиланде и ликовали, когда Ольга пообещала вернуться в Таиланд с любимым, на что Тимур ответил, что так и будет, ибо в Тае воздух пропитан любовью.
Некоторые пытались усмотреть намеки в совместном танце Бузовой и Батрутдинова, который устроила администрация заведения в честь прошедшего дня рождения ведущей.
А теперь комик выложил в сеть новое трогательное признание Ольге, в котором откровенно восхищается девушкой и говорит, что без нее его отдых был скучен.
@buzova86, я понял, что за 13 лет нашего знакомства мы впервые познакомились здесь, на Пхукете. Знаешь, приятно познакомиться!) Это был невероятный отпуск! Я рад, что позвонил тебе перед вылетом;) Те четыре дня, что мы случайно не встречались, были самыми спокойными и скучными! Для меня Пхукет — это ты!) До встречи в Москве! #междуработами 🌴🌊👋🛫🌲❄️
Подписчики Тимура тут же начали писать радостные комментарии вроде:
«Какая прелесть) Тимурчик влюбился».