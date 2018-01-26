Батрутдинов сделал Бузовой признание

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов продолжают подогревать слухи о своем романе. Поклонники внимательно следили за тем. как будут развиваться их отношения в Таиланде и ликовали, когда Ольга пообещала вернуться в Таиланд с любимым, на что Тимур ответил, что так и будет, ибо в Тае воздух пропитан любовью.

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Некоторые пытались усмотреть намеки в совместном танце Бузовой и Батрутдинова, который устроила администрация заведения в честь прошедшего дня рождения ведущей.

А теперь комик выложил в сеть новое трогательное признание Ольге, в котором откровенно восхищается девушкой и говорит, что без нее его отдых был скучен.

Подписчики Тимура тут же начали писать радостные комментарии вроде: