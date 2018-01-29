Плющенко упал в глазах поклонников 

Фигурист выложил очередной снимок в своем микроблоге и спровоцировал скандал.
Евгений Плющенко, видимо, утомился от чрезмерного внимания недоброжелателей. Недавно фигурист выложил фото, на котором он позирует в кофте с надписью «Мне все равно на вас». В комментарии к снимку Евгений пояснил, что надпись относится к недоброжелателям:
«Хороший лозунг для недоброжелателей и хейтеров в Инстаграм!» — подписал кадр Евгений.
Однако в комментариях разразился настоящий скандал, так как не все поклонники фигуриста оказались достаточно внимательными, чтобы обратить внимание на пояснения Плющенко в подписи к снимку.
Досталось даже жене артиста Яне Рудковской:
"Самая неудачная подпись. Читающий в первую очередь на свой счет воспринимает",
"Он даже и не понял, что надписью на толстовке обидел своих поклонников и фанатов. Кто, если не мы, будет ходить на твои шоу и этим, приносить достаток в вашу семью?",
"Только хотела написать восторженный коммент в ваш адрес а как увидела надпись что то расхотелось. Так вы туда бы и написали дальше именно о ком вы говорите. Простому человеку как я не понятно о ком именно речь. Не все умеют читать между строк",
"У Рудковской научился? Как грубо",
"Евгений, вы же великий спортсмен, зачем вам какие то лозунги? Этот дешёвый пиар привлечь к себе внимание больше идёт вашей супруги чем вам",
"Упал в моих глазах, отписываюсь".
Недоброжелатели действительно уделяют много внимания звездной паре Плющенко-Рудковская: недавно под шутливым постом Яны, где вся семья показывает на камеру язык, можно было найти сотни гневных комментариев и советов по воспитанию ребенка.