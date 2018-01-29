Что стало с фигурой Анфисы Чеховой? 

Сейчас популярная телеведущая вместе с сыном находится в Сочи, откуда каждый день делится со своими поклонниками яркими снимками.
Недавно звезда опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она стоит рядом с камином в кожаных брюках и короткой дубленке. Самой телеведущей этот снимок напомнил "начало эротического фильма", именно так Чехова решила подписать фотографию:
"Байкерша у камина. Выглядит как начало эротического фильма".
Неожиданно поклонники все как один стали советовать телеведущей набрать вес, фанаты решили, что в погоне за идеальной фигурой Анфиса слишком исхудала и потеряла индивидуальность. Несколько пользователей даже заметили, что Чехова стала похожа на певицу Кристину Орбакайте:
"Выглядите просто отпад, нереально красиво! Но худеть, наверно, хватит",
"Ой, всё… Хватит худеть. Уже начала теряться индивидуальность",
"Дальше не худей! Сейчас идеал!",
"Анфиса ты прекрасна что в теле что худая но пора остановиться",
"Чем-то Кристину Орбакайте напомнили на этом фото",
"Ты тут на Кристину Орбакайте неожиданно похожа".
Телеведущая на замечания поклонников ответила, что становится похожей на Орбакайте, когда сильно худеет, и задумалась над тем, чтобы остановиться со своим преображением.