Что стало с фигурой Анфисы Чеховой?

Сейчас популярная телеведущая вместе с сыном находится в Сочи, откуда каждый день делится со своими поклонниками яркими снимками.

"Байкерша у камина. Выглядит как начало эротического фильма". Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Янв 27, 2018 at 9:08 PST Недавно звезда опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она стоит рядом с камином в кожаных брюках и короткой дубленке. Самой телеведущей этот снимок напомнил "начало эротического фильма", именно так Чехова решила подписать фотографию:

Неожиданно поклонники все как один стали советовать телеведущей набрать вес, фанаты решили, что в погоне за идеальной фигурой Анфиса слишком исхудала и потеряла индивидуальность. Несколько пользователей даже заметили, что Чехова стала похожа на певицу Кристину Орбакайте

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"Выглядите просто отпад, нереально красиво! Но худеть, наверно, хватит",

"Ой, всё… Хватит худеть. Уже начала теряться индивидуальность",

"Дальше не худей! Сейчас идеал!",

"Анфиса ты прекрасна что в теле что худая но пора остановиться",

"Чем-то Кристину Орбакайте напомнили на этом фото",

"Ты тут на Кристину Орбакайте неожиданно похожа".

Телеведущая на замечания поклонников ответила, что становится похожей на Орбакайте, когда сильно худеет, и задумалась над тем, чтобы остановиться со своим преображением.